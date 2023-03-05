Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"На південному плацдармі у російських окупантів є велика проблема. Особливо вона проявляється на лівому березі Херсонщини та у Запорізькій області. Це відсутність штатної комплектації підрозділів. Їм не вистачає техніки, не вистачає боєкомплекту в пропорційній кількості. Там найгірша ситуація", - зазначив він.

Коваленко наголосив, що якщо ми кажемо про якісь масштабні наступальні дії в напрямку Запоріжжя - такого не буде.

"А якщо ми кажемо про загрозу для якихось населених пунктів по вузькому напрямку - наприклад, Оріхів чи Гуляйполе, вони можуть на це піти. Якщо будуть відповідні сили та засоби. У районі П'ятихаток вони накопичують досить серйозний потенціал сил та засобів - майже 11 БТГр там, але не вистачає саме технічної компоненти. Це матиме вплив у наступальних діях. Отже, можуть спробувати, але це не буде ефективно", - підсумував військовий експерт.