Росіяни можуть спробувати наступати на вузькій ділянці в Запорізькій області, але це не буде ефективно, - військовий експерт Коваленко
Російська армія не зможе вести масштабні наступальні дії в напрямку Запоріжжя, але може спробувати піти в локальну атаку, яка не буде ефективною
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко."На південному плацдармі у російських окупантів є велика проблема. Особливо вона проявляється на лівому березі Херсонщини та у Запорізькій області. Це відсутність штатної комплектації підрозділів. Їм не вистачає техніки, не вистачає боєкомплекту в пропорційній кількості. Там найгірша ситуація", - зазначив він.
Коваленко наголосив, що якщо ми кажемо про якісь масштабні наступальні дії в напрямку Запоріжжя - такого не буде.
"А якщо ми кажемо про загрозу для якихось населених пунктів по вузькому напрямку - наприклад, Оріхів чи Гуляйполе, вони можуть на це піти. Якщо будуть відповідні сили та засоби. У районі П'ятихаток вони накопичують досить серйозний потенціал сил та засобів - майже 11 БТГр там, але не вистачає саме технічної компоненти. Це матиме вплив у наступальних діях. Отже, можуть спробувати, але це не буде ефективно", - підсумував військовий експерт.
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