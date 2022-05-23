Росіяни на Донбасі мають в 20 разів більше техніки, ніж у ЗСУ, - Зеленський

Про це він заявив під час розмови в Українському домі в Давосі, передає УП.

"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії. У них (росіян, – ред.) в 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ", - сказав президент.

Зеленський додав, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому потрібна техніка, яка діє на великій відстані