Росіяни на Донбасі задіяли заборонену важку артелерію: постраждали 7 бійців ООС, один із них у тяжкому стані
У понеділок, 26 липня, російські війська у районі проведення Операції об'єднаних сил 15 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Водяне, що під Донецьком, противник 4 рази вів вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Біля Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі Причепилівки загарбники били по укріпленнях Об'єднаних сил із ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку села Галицинівка ворог застосовував заборонену артилерію калібру 122-мм.
Неподалік Опитного окупанти стріляли з 82-мм мінометів.
Біля Старогнатівки росіяни обстрілювали українські позиції зі 122-мм артилерії, 120-мм і 82-мм мінометів.
У районі населеного пункту Південне ворог стріляв із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Поблизу Водяного на Приазов'ї російські війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку селища Кам'янка загарбники били зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі Широкиного росіяни стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, у Донецькій та Луганській областях було зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Унаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще троє - бойових травмувань. Постраждалих госпіталізовано, стан здоров'я одного військовослужбовця тяжкий, ще одного - середньої тяжкості, п'ятьох - задовільний.
На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.
З початку доби 27 липня станом на 7:00 зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Золотого-4 окупанти стріляли зі 120-мм мінометів.
Неподалік Водяного, що біля Донецька, загарбники обстріляли українські позиції зі 120-мм мінометів.
Втрат унаслідок цих обстрілів серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.
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