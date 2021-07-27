Росіяни на Донбасі задіяли заборонену важку артелерію: постраждали 7 бійців ООС, один із них у тяжкому стані

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Поблизу населеного пункту Водяне, що під Донецьком, противник 4 рази вів вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.



Біля Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



У районі Причепилівки загарбники били по укріпленнях Об'єднаних сил із ручних протитанкових гранатометів.



У напрямку села Галицинівка ворог застосовував заборонену артилерію калібру 122-мм.



Неподалік Опитного окупанти стріляли з 82-мм мінометів.



Біля Старогнатівки росіяни обстрілювали українські позиції зі 122-мм артилерії, 120-мм і 82-мм мінометів.



У районі населеного пункту Південне ворог стріляв із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



Поблизу Водяного на Приазов'ї російські війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку селища Кам'янка загарбники били зі станкових протитанкових гранатометів.



У районі Широкиного росіяни стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.



Крім того, у Донецькій та Луганській областях було зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



Унаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще троє - бойових травмувань. Постраждалих госпіталізовано, стан здоров'я одного військовослужбовця тяжкий, ще одного - середньої тяжкості, п'ятьох - задовільний.



На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.



З початку доби 27 липня станом на 7:00 зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.



Поблизу Золотого-4 окупанти стріляли зі 120-мм мінометів.



Неподалік Водяного, що біля Донецька, загарбники обстріляли українські позиції зі 120-мм мінометів.



Втрат унаслідок цих обстрілів серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.