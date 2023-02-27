Росіяни на Донеччині поранили двох мирних жителів
26 лютого унаслідок дій російського війська на території Донецької області поранення різного ступеня отримали двоє мирних жителів
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За 26 лютого росіяни поранили двох жителів Донеччини. Одна людина зазнала ушкоджень у місті Гірник, а інша - в селі Зоряне.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення поранення отримало 3096 мирних жителів Донецької області.
Також унаслідок дій рашистів загинуло 1387 людей.
Нині встановити точну кількість загиблих українців у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області
- 22 лютого голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині місто Авдіївка фактично повністю зруйноване, а Бахмут - на понад 80%.
- 23 лютого унаслідок дій російських військ на території Донецької області загинуло двоє мирних жителів, сім - дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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