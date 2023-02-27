Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 26 лютого росіяни поранили двох жителів Донеччини. Одна людина зазнала ушкоджень у місті Гірник, а інша - в селі Зоряне.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення поранення отримало 3096 мирних жителів Донецької області.

Також унаслідок дій рашистів загинуло 1387 людей.

Нині встановити точну кількість загиблих українців у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області