Росіяни на окупованому Запоріжжі ходять по будинках з "виборчими" скриньками та автоматами, - очільник Нікопольської райради
Російська армія ходить по будинках на окупованій частині Запорізької області та з автоматами в руках змушують людей голосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до РФ
Про це в ефірі Еспресо сказав в.о. голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков.
"Людям сьогодні дуже тяжко, вони фактично в полоні терористичної організації. Родичі моєї знайомої залишилися на окупованій території Запорізької області - Васильківський район. Вони розказували, що росіяни приходять "запрошувати на референдум" з автоматом. Стукали в двері з автоматом та виборчою скринькою. Отак проходить "референдум" - ходять по будинках і змушують під дулами автоматів. Там літні люди і зрозуміло, як вони в цій ситуації будуть голосувати. Певна кількість людей буде залякана і буде ставити, все, що накажуть", - розповів він.
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