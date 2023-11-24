Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни на ТОТ змушують студентів-медиків лікувати поранених окупантів

Росіяни на ТОТ змушують студентів-медиків лікувати поранених окупантів

24 листопада, 2023 п'ятниця
14:02
Війна з Росією

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України залучають до роботи у військових шпиталях студентів-медиків, аби вони лікували поранених загарбників

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Окупанти погрожують відрахувати з навчального закладу за відмову проходити практику у військовому шпиталі.

"Ворог примушує студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати пораненим окупантам. Йдеться про так званих студентів "медичних училищ" на ТОТ. Старшокурсників долучають до служби на ворога під час практики. Відмовитися від такої практики неможливо, адже в такому випадку окупанти погрожують виключенням", - ідеться у повідомленні.

За даними Спротиву, перед практикою росіяни інструктують молодих спеціалістів, а з практикантами проводять бесіди співробітники ФСБ. Зокрема студентам погрожують наслідками розголошення інформації та попереджають про відповідальність за так званий екстремізм.

  • Раніше цього місяця ЦНС повідомляв, що місцеве населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області не має доступу до достатньої кількості ліків. Натомість РФ перетворює лікарні на військові шпиталі.
Росія
окуповані території
окупанти
Читайте також:
повітряна тривога
24 листопада, 2023 п'ятниця
РФ запустила "шахеди": у Хмельницькій області спрацювала ППО
23 листопада, 2023 четвер
Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану
Україна - Боснія і Герцеговина
23 листопада, 2023 четвер
Ребров відреагував на результати жеребкування плей-офф Євро-2024
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.1
    Купівля 37.1
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 листопада
14:52
Ініціатива UNITED24: у Чернігові відбудували медцентр сучасної онкології
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:20
"Рік Дракона": Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену ЗСУ
14:04
OPINION
Юрій Богданов
Про вибори в Нідерландах, популізм і перспективи
13:50
Херсонщина
Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено чоловіка
13:50
китай
Китай вводить пробний безвізовий режим для шести країн
13:41
Ігор Коломойський
У тимчасово окупованому Криму на аукціон виставили "націоналізовану" нерухомість Коломойського, - росЗМІ
13:23
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Держава має встановити граничний термін служби: військовий експерт Дикий про мобілізацію в Україні
13:21
Інгріда Шимоніте
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом в Київ
13:16
Чорне море, Крим
Росія та Китай таємно обговорили плани щодо будівництва підводного тунелю з Криму в РФ, - WP
12:39
В Україні стартували зйомки фільму жахів "Конотопська відьма"
12:38
відключення електроенергії
РФ обстріляла об'єкт генерації на півдні України: ситуація в енергосистемі станом на 24 листопада
12:21
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Ворог використав хитрість: Згурець розповів про найскладнішу ділянку біля Авдіївки
12:21
Український ПЕН та The Ukrainians Media запускають онлайн-проєкт "Люди культури, яких забрала війна"
12:21
СБУ повідомила про підозру командиру російських десантників, за наказом якого розстріляли мирних людей у Бучі
12:00
НАБУ
Відмивання понад 10 млрд грн: оновлено підозри учасникам злочинної організації на чолі з ексочільником ФДМУ
12:00
Пресреліз
Війна з Росією
100 дітей загиблих і полонених військових дистанційно вивчають графічний дизайн, акторську майстерність та фінансову грамотність в проєкті ГО "Мрія дітей України" 
12:00
удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23
Атака росіян на Чорнобаївку могла статися через анонс поховання військового, - речник ОВА
12:00
OPINION
Мирослав Гай
Про найнеобхідніше, що слід зробити для фронту
11:40
Оновлено
Росія звинуватила Україну в масованій атаці БПЛА, партизани повідомляють про приліт по військовій частині окупантів у Джанкої
11:33
Ексклюзив
Карта. Херсон_2211
Ворог відчуває небезпеку: боєць 14-го окремого полку БпАК про лівобережний плацдарм на Херсонщині
11:28
Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України, - посол
11:15
Трансляція Еспресо під час Революції Гідності
Народжені на майдані, загартовані війною і з вірою в перемогу. Еспресо відзначає 10 років роботи
11:15
ЗРК Patriot
В Україні взимку розгорнуть додаткову систему Patriot від Німеччини, - посол Єґер
11:09
Партнерський матеріал
Ключовий момент: валідольна вершина, на яку привів Шовковський
10:58
Огляд
міжнародний огляд
Росіяни хочуть з’єднати Крим з РФ підземним тунелем, скільки ЄС коштуватиме прихильність Трампа до України. Акценти світових ЗМІ 24 листопада
10:51
У столиці тимчасово заборонили створювати нові мурали
10:39
Здав окупантам свого батька: СБУ оголосила підозру депутату сільради на Херсонщині
10:31
Ексклюзив
Микола Княжицький
Еспресо завжди попереду: Княжицький розповів, як народжувався канал у перші дні Майдану
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 листопада: скільки коштують євро й долар в обмінниках
10:18
втрати окупантів
Британська розвідка розповіла про удари ЗСУ по скупченню російських військ
10:05
OPINION
Олексій Давиденко
Про наші фури та поляків
10:00
церква
День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони
09:48
Представлялись іноземцям працівниками інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр з щомісячним заробітком до $200 тис
09:47
Оновлено
Електропідстанція у Москві
У Москві загорілась електропідстанція "Чагіно"
09:33
Оновлено
ізраїльські солдати
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я
09:04
Герт Вілдерс
Сотні людей у Нідерландах протестують проти перемоги на виборах ультраправого Вілдерса
08:59
Ексклюзив
окупанти
КамАЗи з живою силою: Андрющенко розповів про перекидання військових РФ у напрямок Донецька
08:50
прикордонник
Оборона кордону з Білоруссю посилюється, - ДПСУ
08:45
Міжнародний кримінальний суд
Філіппіни розглядають можливість відновлення членства в Міжнародному кримінальному суді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV