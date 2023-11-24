Росіяни на ТОТ змушують студентів-медиків лікувати поранених окупантів
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України залучають до роботи у військових шпиталях студентів-медиків, аби вони лікували поранених загарбників
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Окупанти погрожують відрахувати з навчального закладу за відмову проходити практику у військовому шпиталі.
"Ворог примушує студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати пораненим окупантам. Йдеться про так званих студентів "медичних училищ" на ТОТ. Старшокурсників долучають до служби на ворога під час практики. Відмовитися від такої практики неможливо, адже в такому випадку окупанти погрожують виключенням", - ідеться у повідомленні.
За даними Спротиву, перед практикою росіяни інструктують молодих спеціалістів, а з практикантами проводять бесіди співробітники ФСБ. Зокрема студентам погрожують наслідками розголошення інформації та попереджають про відповідальність за так званий екстремізм.
- Раніше цього місяця ЦНС повідомляв, що місцеве населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області не має доступу до достатньої кількості ліків. Натомість РФ перетворює лікарні на військові шпиталі.
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