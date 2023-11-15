"Критичний дефіцит": на ТОТ Херсонщини місцеві жителі не мають доступу до ліків

Про це пише ЦНС.

"Окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами. Тим часом як цивільні лікарні переорієнтовують на роботу військових шпиталів, в аптеках фіксується дефіцит ліків", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових, а місцеві жителі залишаються без потрібної кількості медичних засобів.