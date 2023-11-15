"Критичний дефіцит": на ТОТ Херсонщини місцеві жителі не мають доступу до ліків
Місцеве населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області немає доступу до достатньої кількості ліків. Натомість РФ перетворює лікарні на військові шпиталі
Про це пише ЦНС.
"Окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами. Тим часом як цивільні лікарні переорієнтовують на роботу військових шпиталів, в аптеках фіксується дефіцит ліків", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначають, що більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових, а місцеві жителі залишаються без потрібної кількості медичних засобів.
- Окупанти вилучили майже всі книги українських письменників у бібліотеках на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
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