У бібліотеках на ТОТ Донеччини та Луганщини майже не залишилося української літератури, - ЦНС
Окупанти вилучили майже всі книги українських письменників у бібліотеках на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Зокрема на ТОТ Донецької та Луганської областей майже не залишилося української літератури в місцевих бібліотеках", - йдеться у повідомленні.
Нацспротив зазначає. що роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій, а саме працівники так званих управлінь освіти. Водночас звітність за знищення та заміщення літератури на ТОТ окупанти направляють безпосередньо до міністерства освіти Росії.
Українські книжки росіяни позиціонують, як "екстремістську літературу". Проте до неї вони відносять будь-які українськи книги видані у 1994-2021 роках.
За даними Центр нацспротиву, у 2023 році росіяни завезли на тимчасово окуповані території України близько 2,5 млн російських книг.
- У вересні повідомлялося, що на тимчасово окуповані території Луганської області рашисти ввозять понад 750 тисяч книг пропагандистських книг російського виробництва.
- А пізніше стало відомо і те, що росіяни завозять до бібліотек тимчасово окупованого Генічеська російську класику та псевдоісторичні книги замість вилученої української літератури.
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