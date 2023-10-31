Російська класика та псевдоісторія: РФ завозить свої книги до бібліотек окупованого Генічеська

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує завозити російську макулатуру до бібліотек на тимчасово окуповані території замість українських книг, які росіяни вилучили", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, книги завезли до тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. За інформацією Нацспротиву, окупанти поповнюють фонди бібліотек міста псевдоісторичними книгами та російською класикою.

"Загалом ворог поставив задачу до 2024 року знизити українську мову до мінімуму й на це виділяє кошти. Це свідчить про повноцінну політику направлену на знищення української нації", - підсумували у Нацспротиві.