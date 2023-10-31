Російська класика та псевдоісторія: РФ завозить свої книги до бібліотек окупованого Генічеська
Росіяни завозять до бібліотек тимчасово окупованого Генічеська російську класику та псевдоісторичні книги замість вилученої української літератури
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Ворог продовжує завозити російську макулатуру до бібліотек на тимчасово окуповані території замість українських книг, які росіяни вилучили", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, зокрема, книги завезли до тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. За інформацією Нацспротиву, окупанти поповнюють фонди бібліотек міста псевдоісторичними книгами та російською класикою.
"Загалом ворог поставив задачу до 2024 року знизити українську мову до мінімуму й на це виділяє кошти. Це свідчить про повноцінну політику направлену на знищення української нації", - підсумували у Нацспротиві.
- Перед початком навчального року росіяни завезли на тимчасово окуповані території Херсонщини 7 тонн пропагандистських книг для шкіл. Найбільша кількість підручників – з російської історії за 11-й клас.
- Пізніше на Херсонщину також завезли 2 тисячі пропагандистських підручників для учнів 1-4 та 10-11 класів.
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