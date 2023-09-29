Росіяни завезли на ТОТ Херсонщини ще 2 тис. пропагандистських підручників для школярів
На тимчасово окуповані території Херсонщини росіяни завезли ще 2 тисячі пропагандистських підручників для учнів 1-4 та 10-11 класів
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що до чергової партії пропагандистської літератури увійшли, зокрема, підручники з "Історії Росії".
"Цей предмет відіграє фундаментальну роль у пропагандистських осередках, якими є насправді російські школи на ТОТ. На цих уроках росіяни розповідають про "величність своєї нації" до якої належать підкорені народи та перекладають на Захід вину за свою загарбницьку війну", - пояснюють у Нацспротиві.
Там зауважили, що на ТОТ Херсонщини також завезли підручники з української мови, оскільки батьки школярів написали заяву про бажання дітей вивчати рідну мову. Відтак, вони вивчають українську годину на тиждень.
"Проте для вивчення української мови росіяни надрукували свій підручник в якому українську мову виставляють як діалект російської й акцентують на "братерстві народів", - додали у Нацспротиві.
Батьків закликали провести з дітьми бесіди щодо російської пропаганди, яку вони споживають в окупаційних школах та, за можливості, організувати онлайн-навчання в українських школах.
- Перед початком навчального року росіяни завезли на тимчасово окуповані території Херсонщини 7 тонн пропагандистських книг для шкіл. Найбільша кількість підручників – з російської історії за 11-й клас.
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