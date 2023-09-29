Росіяни завезли на ТОТ Херсонщини ще 2 тис. пропагандистських підручників для школярів

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що до чергової партії пропагандистської літератури увійшли, зокрема, підручники з "Історії Росії".

"Цей предмет відіграє фундаментальну роль у пропагандистських осередках, якими є насправді російські школи на ТОТ. На цих уроках росіяни розповідають про "величність своєї нації" до якої належать підкорені народи та перекладають на Захід вину за свою загарбницьку війну", - пояснюють у Нацспротиві.

Там зауважили, що на ТОТ Херсонщини також завезли підручники з української мови, оскільки батьки школярів написали заяву про бажання дітей вивчати рідну мову. Відтак, вони вивчають українську годину на тиждень.

"Проте для вивчення української мови росіяни надрукували свій підручник в якому українську мову виставляють як діалект російської й акцентують на "братерстві народів", - додали у Нацспротиві.

Батьків закликали провести з дітьми бесіди щодо російської пропаганди, яку вони споживають в окупаційних школах та, за можливості, організувати онлайн-навчання в українських школах.