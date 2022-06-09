Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни почали збільшувати резерви та перекидати війська на південь від Харкова. Вони починають далі просуватись у напрямку Вовчанськ - Куп'янськ - Ізюм на Донбас. Тобто окупанти намагаються оточити наші війська в Сєверодонецьку", - розповів Немічев.

Немічев також додав, що окупанти почали перекидати застарілу техніку на териорію тимчасово окупованої Луганщини.

"Вони підсилюються та перекидають військову техніку на Луганщину. Однак, це вже не та техніка, яка була на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це застарілі зразки техніки. Проте це теж змушує нас укріплювати свої позиції, щоб їх утримати в разі їхнього наступу", - додав Немичев.

9 червня Міноборони Великої Британії повідомило, що упродовж останніх 48 годин росіяни активізувалися для просування на південь від Ізюма на Харківщині, щоб тиснути на Сєверодонецьк

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