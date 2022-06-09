Окупанти активізувалися для просування на південь від Ізюма, - британська розвідка
Упродовж останніх 48 годин росіяни активізувалися для просування на південь від Ізюма на Харківщині, щоб тиснути на Сєверодонецьк
Про це повідомило Міноборони Великої Британії у твітері.
"Бої тривають у районі Сєвєродонецька, але за останні 48 годин Східна група військ Росії також, ймовірно, активізувала свої зусилля для просування на південь від Ізюма. Просування РФ на Ізюмській осі зупинилося з квітня після того, як українські сили добре використали місцевість, щоб уповільнити просування Росії", - наголосили в розвідці.
Імовірно, РФ прагнула відновити боєздатність Східної групи військ після дуже великих втрат після невдалого наступу на Київ, проте її підрозділи залишаються недостатньо укомплектованими.
"Росія, ймовірно, прагне відновити темпи в цьому регіоні, щоб чинити подальший тиск на Сєверодонецьк і просуватися глибше в Донецьку область", - зауважили в Міноборони Великої Британії.
- 7 червня в британській розвідці заявили, що Росія посилила обстріли поблизу Ізюма та готується до наступу на Донбас із півночі.
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