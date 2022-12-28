Росіяни намагатимуться не дати нам зайти в Рубіжне на Луганщині, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
Російська армія буде намагатися обороняти місто Рубіжне Луганської області, коли Сили оборони України звільнять Кремінну
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Харківської обласної ради, офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко.
"Нам вже не так багато залишилось до Кремінної. Там далі дорога, яка сполучає Сватове і Кремінну йде до Новодружеська, Рубіжне, Сєвєродонецька та Лисичанська. Я думаю, що орки будуть стояти і не давати нам зайти в Рубіжне, навіть так. Кремінна буде наша, а там думаю, ворог буде охороняти там Рубіжне. Якщо ми візьмемо Рубіжне, то нам буде добре працювати артилерією по Лисичанську і Сєвєродонецьку. Все буде залежати від того, де ворог триматиме оборону", - вважає він.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай поінформував, що з Кремінної виїхало не тільки окупаційне керівництво, а й цивільні росіяни, що проводили відновлювальні роботи.
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