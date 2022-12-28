Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Харківської обласної ради, офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко.

"Нам вже не так багато залишилось до Кремінної. Там далі дорога, яка сполучає Сватове і Кремінну йде до Новодружеська, Рубіжне, Сєвєродонецька та Лисичанська. Я думаю, що орки будуть стояти і не давати нам зайти в Рубіжне, навіть так. Кремінна буде наша, а там думаю, ворог буде охороняти там Рубіжне. Якщо ми візьмемо Рубіжне, то нам буде добре працювати артилерією по Лисичанську і Сєвєродонецьку. Все буде залежати від того, де ворог триматиме оборону", - вважає він.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай поінформував, що з Кремінної виїхало не тільки окупаційне керівництво, а й цивільні росіяни, що проводили відновлювальні роботи.