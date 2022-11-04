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Війна з Росією: хроніка
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Головна Новини Росіяни намагаються пробити оборону біля Сватового-Кремінної і обстрілюють уже звільнені ЗСУ території, - Гайдай

Росіяни намагаються пробити оборону біля Сватового-Кремінної і обстрілюють уже звільнені ЗСУ території, - Гайдай

4 листопада, 2022 п'ятниця
13:07
Новини Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Повертатись у визволені населені пункти Луганщини небезпечно, окупанти продовжують обстріли

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

"Йдуть по трупах своїх же солдатів: росіяни намагаються пробити нашу оборону біля Сватового-Кремінної. Луганська земля всипана тілами загиблих орків. Кожного разу при атаках росіяни відправляють на "розвідку", в якій не вижити, своїх солдатів кількістю до взводу. Вони гинуть, і йдуть наступні, далі ще і ще…І кожна нова атака супроводжується тим, що росіяни "топчуть" своїх 200х. Тіла, звичайно, ніхто не забирає. Для них поняття цінності життя не існує. Тільки "гарматне м‘ясо", - написав він.

Гайдай наголосив, що наразі продовжуються потужні обстріли наших деокупованих населених пунктів. Повертатися людям туди небезпечно. Села кишать мінами та нерозірваними снарядами. На понівечених вулицях можна зустріти тільки свійських тварин.

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Суспільство
Луганщина
війна з Росією
Сергій Гайдай
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