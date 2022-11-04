Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

"Йдуть по трупах своїх же солдатів: росіяни намагаються пробити нашу оборону біля Сватового-Кремінної. Луганська земля всипана тілами загиблих орків. Кожного разу при атаках росіяни відправляють на "розвідку", в якій не вижити, своїх солдатів кількістю до взводу. Вони гинуть, і йдуть наступні, далі ще і ще…І кожна нова атака супроводжується тим, що росіяни "топчуть" своїх 200х. Тіла, звичайно, ніхто не забирає. Для них поняття цінності життя не існує. Тільки "гарматне м‘ясо", - написав він.



Гайдай наголосив, що наразі продовжуються потужні обстріли наших деокупованих населених пунктів. Повертатися людям туди небезпечно. Села кишать мінами та нерозірваними снарядами. На понівечених вулицях можна зустріти тільки свійських тварин.

Станом на 31 жовтня Збройні сили України звільнили від російських окупантів 9 населених пунктів Луганської області.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb