Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового", - пише Генштаб.

Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.

У Генштабі також додали, що в акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

У Білорусі відбулась перевірка оповіщення збройних сил та готовності до застосування системи бойового управління.

12 серпня на Сході України російські окупанти мали частковий успіх і тепер намагаються закріпитись на напрямку Покровське – Бахмут.

У прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей росіяни проводять ротацію бойових підрозділів.

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