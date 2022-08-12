Росіяни намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій на Півдні України, - Генштаб
На Південнобузькому напрямку російські окупанти намагаються відновити боєздатність тих підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового", - пише Генштаб.
Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.
У Генштабі також додали, що в акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.
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