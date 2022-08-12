Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного на Сумщині", - йдеться у звіті Генштабу.

Триває ротація підрозділів збройних сил РФ, що виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Харківський напрямок

Російський ворог здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.

Поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака росіяни задіяли штурмову та армійську авіацію для ударів.

У Білорусі відбулась перевірка оповіщення збройних сил та готовності до застосування системи бойового управління.

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