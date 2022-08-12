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Окупанти намагаються закріпитись на напрямку Покровське – Бахмут

12 серпня, 2022 п'ятниця
19:44
війна з Росією Бахмут, російський обстріл

На Сході України російські окупанти мали частковий успіх і тепер намагаються закріпитись на напрямку Покровське – Бахмут

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Слов'янський напрямок

На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на позиції Сил оборони біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.

Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Отримав відсіч та втік.

Краматорський напрямок

Зафіксовано обстріли  поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка. Противник намагався провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка, але зазнав невдачі.

Бахмутський напрямок

Окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого впливу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіаудари зафіксовано біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

Загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога.

"Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії", - написали в Генштабі.

На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися.

Авдіївський напрямок

Тривали артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Противник завдав авіаударів неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївка.

Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.

Новопавлівський і Запорізький напрямки

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневий вплив  противника фіксувався поблизу Новомихайлівки, Шевченко, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля, Новоданилівки, Кам’янського, Новоандріївки, Гуляйполя і Білогір’я. Авіація ворога діяла біля Вугледара та Новомихайлівки", - йдеться у звіті.

Окупанти наступали у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворога зупинено та відкинуто назад.

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Донбас
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
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