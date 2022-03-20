Росіяни насаджують свій режим на окупованих територіях і проводять мобілізацію в ОРДО, а ЗСУ знищили вертольоти та загін парашутно-десантного полку РФ, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Українські військові ефективно протистоять окупантам. Зокрема, 19 березня ППО ПС ЗСУ збили три російські бойові вертольоти.



Упродовж доби 19 березня росіяни не проводили активного наступу, зосереджувалися на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем із логістикою.



"Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях", - зазначили в Генштабі ЗСУ.



Так, із міста Апостолове Дніпропетровської області до Херсонщини вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності, однак росіяни без причин не пропустили гумконвой. Так вони намагаються схилити місцевих мешканців до колабораціонізму. Окупанти поширюють листівки із пропозиціями звернутися до їхньої "адміністрації". Громадянам обіцяють скасувати кредитні борги, а місцевим підприємцям - надати преференції у веденні бізнесу.



Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, він перебуває у шпиталі.



Чорноморський флот РФ терміново заміняє 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їхньої подальшої служби вирішує ФСБ.



В ОРДО росіяни оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік мобілізованих збільшили до 65 років. Подібного слід чекати й в ОРЛО, оскільки із зони дії 2-го армійського корпусу до Луганська, Сорокиного та Довжанського щодна прибувають вантажівки, заповнені тілами солдат.



Військові РФ поружують міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Вони масово використовують форму ЗСУ для проведення підривних та дискредитувальних дій російськими диверсантами. Однак українські захисники викорінють військових злочинців і найманців із країни.

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