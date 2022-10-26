Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Учора з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 94 людини. З них 33 жителя Мелітополя й району", - наголосив він.

Іван Федоров зауважив, що дедалі гіршають погодні умови. Дощі розмивають грунтову дорогу в "сірій" зоні біля Кам’янського - першого населеного пункту після російського блокпосту. Якщо люди не виїдуть зараз, згодом зробити це буде значно складніше.

"Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч", - зазначив мер Мелітополя.

15 жовтня Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей.