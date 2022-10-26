Росіяни не дають евакуюватися мешканцям окупованих територій України, - мер Мелітополя Федоров
Окупанти не дають мешканцям окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей евакуюватися на підконтрольну уряду України територію
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"Учора з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 94 людини. З них 33 жителя Мелітополя й району", - наголосив він.
Іван Федоров зауважив, що дедалі гіршають погодні умови. Дощі розмивають грунтову дорогу в "сірій" зоні біля Кам’янського - першого населеного пункту після російського блокпосту. Якщо люди не виїдуть зараз, згодом зробити це буде значно складніше.
"Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч", - зазначив мер Мелітополя.
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15 жовтня Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей.
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