Росіяни не пройшли цивілізаційної еволюції, - Олександр Палій про історію Росії
Історик Олександр Палій в програмі "НЕ ІСТФАК" на телеканалі Еспресо розповів про те, як і чому росіяни застрягли у розвитку та що у них залишиться, якщо забрати усе крадене
«Росіяни такі дикуваті саме через те, що у них відносно нещодавно закінчилася камʼяна доба. Вони не пройшли еволюції. Вони стрибнули з камʼяної доби прямо в «развітой соціалізм», - сказав ексклюзивно для проєкту «НЕ ІСТФАК» історик Олександр Палій. Він додав, що наслідки існування такого проблемного сусіда Україна спостерігає зараз.
На питання про територіальні кордони Московщини Палій відповів: «Якщо забрати звідти накрадене, то абсолютно нічого не залишається. Твєрь - уже не Московщина. Псков - уже не Московщина. Новгород винещений московитами в ХVI столітті - це не Московщина». Історик пояснив: основна частина - це територія Залісся, де виник московитський етнос. Так зване Володимитро-суздальське князівство. Це князівство племені мєря, очолюване наймолодшою гілкою київських князів, починаючи з Юрія Долгорукого і далі, - сказав Палій.
І підсумував: «Залишається Залісся. Така плямочка, де, згідно з Геродотом, батьком історії, згідно з Плінієм, мешкали людожери - племʼя, яке так і називалось. І ці дуже шановані римські і грецькі історики говорили про тому, що в цьому Заліссі мешкало оце племʼя».
Нагадаємо, «НЕ ІСТФАК» - проєкт на Еспресо, де журналістка Уляна Панасюк та вчитель істоорії Владислав Штегельський популяризують історію України і створюють адекватну картину нашого минулого. І все це - у діалозі із глядачами! Проєкт популяризує історію України, адже вона є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
- Раніше ведуча телеканалу Еспресо Уляна Панасюк звернулася до українців із закликом долучитися до збору коштів на придбання монокуляра для українських захисників, які виконують бойові завдання у напрямку Вугледара на Донеччині
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