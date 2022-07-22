Росіяни не зможуть довго захищати Херсон, - британський військовий експерт
Росіяни, можливо, не зможуть довго захищати стратегічно важливе місто Херсон – і можуть бути змушені вийти протягом наступного тижня
Про це заявив доктор Майк Мартін — експерт Королівського коледжу Лондона.
Херсон став місцем однієї з найзапекліших боїв російсько-української війни, але експерт передбачає, що "Путін може сформулювати відхід своїх сил як жест "доброї волі" в найближчі 10 днів.
Місто є оперативно важливим для росіян через вихід до Криму та розташування на північ і захід від річки Дніпро.
На думку Мартіна, зараз війна "на дуже цікавому етапі", маючи на увазі оперативні паузи в боях на Донбасі.
Україна використовує ці паузи в бойових діях, щоб завдати удару по військах Москви, її командних центрах, зброєю, наданою Заходом.
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Мартін каже, що доступ Києва до ракетних систем великої дальності означає, що Росії тепер доведеться значно перемістити свої запаси, бо вони перебувають у зоні дії українських ударів.
"Це означає, що Росія, яка покладається на дуже важкий спосіб ведення війни (а артилерія — це найбільш інтенсивна матеріально-технічна річ), ймовірно, більше не зможе отримувати достатню кількість постачань до лінії фронту, щоб вести наступ; вона, ймовірно, може лише захищатися зараз на Херсонському фронті", – каже він.
Доктор Мартінс підсумував: "Якби я був російським солдатом у Херсоні, я б зараз був дуже наляканий".
- 22 липня Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, пояснив, що саме рандомними обстрілами Півдня нашої країни противник намагається відвернути нашу увагу від активних дій на Південному фронті.
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