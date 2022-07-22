Про це заявив доктор Майк Мартін — експерт Королівського коледжу Лондона.

Херсон став місцем однієї з найзапекліших боїв російсько-української війни, але експерт передбачає, що "Путін може сформулювати відхід своїх сил як жест "доброї волі" в найближчі 10 днів.

Місто є оперативно важливим для росіян через вихід до Криму та розташування на північ і захід від річки Дніпро.

На думку Мартіна, зараз війна "на дуже цікавому етапі", маючи на увазі оперативні паузи в боях на Донбасі.

Україна використовує ці паузи в бойових діях, щоб завдати удару по військах Москви, її командних центрах, зброєю, наданою Заходом.

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Мартін каже, що доступ Києва до ракетних систем великої дальності означає, що Росії тепер доведеться значно перемістити свої запаси, бо вони перебувають у зоні дії українських ударів.

"Це означає, що Росія, яка покладається на дуже важкий спосіб ведення війни (а артилерія — це найбільш інтенсивна матеріально-технічна річ), ймовірно, більше не зможе отримувати достатню кількість постачань до лінії фронту, щоб вести наступ; вона, ймовірно, може лише захищатися зараз на Херсонському фронті", – каже він.

Доктор Мартінс підсумував: "Якби я був російським солдатом у Херсоні, я б зараз був дуже наляканий".

22 липня Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, пояснив, що саме рандомними обстрілами Півдня нашої країни противник намагається відвернути нашу увагу від активних дій на Південному фронті.

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