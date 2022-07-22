Невдовзі на Південному напрямку буде багато позитивних новин, - радник міністра МВС Смірнов
Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, пояснив, що саме рандомними обстрілами Півдня нашої країни противник намагається відвернути нашу увагу від активних дій на Південному фронті
Ростислав Смірнов прокоментував посилення обстрілів Дніпропетровщини та зазначив найближчі перспективи на Південному фронті.
"Треба розуміти, що ворог достатньо сильно занурився на Сході й по всій лінії фронту. І особлива активізація противника на Південному фронті, а саме обстріли Нікополя, у першу чергу пов'язані з тим, що ворог готується до певних штурмових дій по деяких напрямках на Півдні нашої країни, які я поки не буду називати. Там ситуація для нас на сьогодні є найкращою і противник, аби відволікати наші сили робить такі рандомні обстріли цивільних об'єктів. Саме так вони намагаються відвертати нашу увагу від основних напрямків, на яких зараз ведуться активні дії і йде відповідна підготовка наших військових. Можу сказати точно, що невдовзі, сподіваюсь, на Південному напрямку будемо отримувати дуже багато позитивних новин", - зауважив радник міністра МВС.
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