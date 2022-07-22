Невдовзі на Південному напрямку буде багато позитивних новин, - радник міністра МВС Смірнов

Ростислав Смірнов прокоментував посилення обстрілів Дніпропетровщини та зазначив найближчі перспективи на Південному фронті.



"Треба розуміти, що ворог достатньо сильно занурився на Сході й по всій лінії фронту. І особлива активізація противника на Південному фронті, а саме обстріли Нікополя, у першу чергу пов'язані з тим, що ворог готується до певних штурмових дій по деяких напрямках на Півдні нашої країни, які я поки не буду називати. Там ситуація для нас на сьогодні є найкращою і противник, аби відволікати наші сили робить такі рандомні обстріли цивільних об'єктів. Саме так вони намагаються відвертати нашу увагу від основних напрямків, на яких зараз ведуться активні дії і йде відповідна підготовка наших військових. Можу сказати точно, що невдовзі, сподіваюсь, на Південному напрямку будемо отримувати дуже багато позитивних новин", - зауважив радник міністра МВС.

20 липня росіяни з "градів" обстріляли Нікопольський район: загинуло дві людини, поранено ще

У ніч з 21 на 22 липня російський агресор знову обстріляв Нікополь

У ніч на 22 липня окупанти вгатили по трьох районах Дніпропетровщини: Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb