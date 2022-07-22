Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

У ніч на 22 липня окупанти вгатили по трьох районах Дніпропетровщини: Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому.

"Двічі обстріляли з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло", - наголосив очільник ОВА.

У Покровській громаді росіяни обстріляли склади, зруйнували трансформатор. Унаслідок цього кілька сіл залишилися без світла.

Також окупанти гатили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Вони поцілили у приватний будинок і спричинили пожежу. Вогонь рятувальники загасили.

"У Апостоловому сім "прильотів". Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється", - зауважив Валентин Резніченко.

Близько 00:20 22 липня російський агресор знову обстріляв Нікополь.

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