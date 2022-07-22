Росія обстріляла Нікополь

Про це повідомив керівник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.

Обстріл стався в районі 00:20. Перед цим у місті оголосили тривогу.

"Знову обстріляно місто Нікополь!!! Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту", - написав Євтушенко.

Подробиць та додаткової інформації про обстріл станом на 00:30 немає.

19 липня на Дніпропетровщині росіяни вбили двох цивільних, поранили 9, серед них - діти. Із "градів" вони бстріляли близько 13 будинків.

В ніч на 21 липня окупанти обстріляли з "градів" Червоногригорівську громаду Нікопольського району.

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