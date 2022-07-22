Росія обстріляла Нікополь
У ніч з 21 на 22 липня російський агресор знову обстріляв Нікополь
Про це повідомив керівник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.
Обстріл стався в районі 00:20. Перед цим у місті оголосили тривогу.
"Знову обстріляно місто Нікополь!!! Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту", - написав Євтушенко.
Подробиць та додаткової інформації про обстріл станом на 00:30 немає.
- 19 липня на Дніпропетровщині росіяни вбили двох цивільних, поранили 9, серед них - діти. Із "градів" вони бстріляли близько 13 будинків.
- В ніч на 21 липня окупанти обстріляли з "градів" Червоногригорівську громаду Нікопольського району.
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