Про це повідомив очільник Дніпропетроської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Вночі у нас знову стріляли... Ворог ударив з "градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів", - наголосив він.

Жертв і руйнувань унаслідок російського обстрілу немає. На міці події піротехніки шукають снаряди, що не здетонували.

В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 21 липня ситуація спокійна.

19 липня на Дніпропетровщині росіяни вбили двох цивільних, поранили 9, серед них - діти. Із "градів" вони бстріляли близько 13 будинків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb