На Дніпропетровщині росіяни обстріляли Нікопольський район: випустили понад 20 реактивних снарядів
На Дніпропетровщині в ніч на 21 липня окупанти обстріляли з "градів" Червоногригорівську громаду Нікопольського району
Про це повідомив очільник Дніпропетроської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Вночі у нас знову стріляли... Ворог ударив з "градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів", - наголосив він.
Жертв і руйнувань унаслідок російського обстрілу немає. На міці події піротехніки шукають снаряди, що не здетонували.
В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 21 липня ситуація спокійна.
- 19 липня на Дніпропетровщині росіяни вбили двох цивільних, поранили 9, серед них - діти. Із "градів" вони бстріляли близько 13 будинків.
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