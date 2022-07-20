Росіяни з "градів" обстріляли Нікопольський район: загинули дві людини, поранено ще 9
На Дніпропетровщині 19 липня росіяни вбили двох цивільних, поранили 9, зокрема дітей, обстріляли близько 13 будинків
Про це повідомив очільник Дніпропетровької ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з "градів" житловий квартал. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки!" - наголоив він.
Обстріл ущент зруйнував три приватні будинки та пошкодив близько 10. Рятувальники розбирають завали та з'ясовують масштаби руйнувань.
Містом розкидані боєприпаси, що не здетонували. На місці обстрілу працюють піротехніки.
- У ніч проти 19 липня російські окупанти здійснили обстріли Нікопольського та Криворізького району на Дніпропетровщині. Пошкоджено будинки, підприємства й електромережі.
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