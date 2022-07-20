Про це повідомив очільник Дніпропетровької ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з "градів" житловий квартал. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки!" - наголоив він.

Обстріл ущент зруйнував три приватні будинки та пошкодив близько 10. Рятувальники розбирають завали та з'ясовують масштаби руйнувань.

Містом розкидані боєприпаси, що не здетонували. На місці обстрілу працюють піротехніки.

У ніч проти 19 липня російські окупанти здійснили обстріли Нікопольського та Криворізького району на Дніпропетровщині. Пошкоджено будинки, підприємства й електромережі.

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