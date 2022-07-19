Росіяни випустили 40 реактивних снарядів по Нікополю та вдарили по Криворізькому району з артилерії
У ніч проти 19 липня російські окупанти здійснили обстріли Нікопольського та Криворізького району на Дніпропетровщині
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у telegram.
"По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило", - написав Резніченко.
Він додав, що у Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Постраждалих немає.
- Російські війська вночі 18 липня кілька разів ударили по Нікополю з реактивних систем залпового вогню.
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