Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у telegram.

"По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило", - написав Резніченко.

Він додав, що у Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Постраждалих немає.

Російські війська вночі 18 липня кілька разів ударили по Нікополю з реактивних систем залпового вогню.

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