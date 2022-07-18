Росіяни випустили понад 60 снарядів по Нікополю: зруйновано будинки, зачепило енергетичне підприємство
Російські війська вночі на 18 липня кілька разів ударили по Нікополю з реактивних систем залпового вогню. Понад 60 снарядів прилетіли на житлові квартали й міську інфраструктуру
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в телеграм.
"Нас знову обстріляли... Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру", - написав він.
Попередньо, поранена одна людина, це 75-літня жінка. Вона у лікарні.
Резніченко наголосив на тому, що зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.
На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.
- Ввечері 17 липня армія РФ обстріляла Нікополь, що у Дніпропетровській області.
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