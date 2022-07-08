Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі росіяни активно готуються до того, що Кримський міст може бути уражений. Окупанти навіть підтягнули до мосту баржу, яка теоретично може захистити від нашого "нептуна". Якщо раптом у нас буде можливість ударити по Кримському мосту протикорабельною ракетою "гарпун", або HIMARS, або ж раптом станеться так, що ми отримаємо від США ракети ATACMS, що стріляють на 300 км, баржа й будь-які навчання Кримський міст не врятують", - зазначив Киричевський.

Експерт додав, що російські загарбники давно готувалися до атаки на Кримський міст, проте зараз вони ще більше переконуються, що це неминуче.

"Росіяни готувалися до атаки на Кримський міст давно, але не з таким ентузіазмом. У березні 2021 р максимум, що окупанти планували, що там висадяться якісь міфічні війська НАТО. Влітку 2021 р росіяни заговорили про те, що якісь крилаті ракети полетять у бік Керченського мосту й треба проводити навчання протиповітряної оборони. Зараз же росіяни психологічно готуються до провалу - удару ЗСУ по Кримському мосту", - зауважив Іван Киричевський.

5 липня на сайті ВВС News Україна повідомили, що російські військові посилили ППО та охорону Кримського мосту для відбиття можливої ​​атаки ЗСУ.

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