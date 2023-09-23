"Росіяни ненавидять нашу техніку": командир ЗСУ про важкі бої на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку ЗСУ застосовують у боях важке озброєння, надане Заходом, через що росіяни зазнають значних втрат
Про це повідомляє Reuters.
Командир підрозділу Олександр зазначив, що ЗСУ "дуже покладаються" на важку артилерію, зокрема 155-міліметрові гаубиці як ключове обладнання, яке надають США та інші союзники, включно з гарматою "Краб" польського виробництва та самохідною гаубицею М109 американського виробництва. Він підкреслив, що такою зброєю легше поломити хід бою та відбити атаку.
"Головне — цілитися куди потрібно. Росіяни ненавидять нашу техніку. Це те, що ми здобуваємо з наших перехоплень. Ми чуємо, що ми продовжуємо завдавати їм пекло, і вони продовжують дивуватися, скільки у нас залишилося боєприпасів", - говорить командир.
Він описав Кліщіївку, як "одне з місць, за які росіяни трималися". Українські командири наголосили, що будуть розвивати успіх та описали взяття Кліщіївки та Андріївки як сходинку до повернення Бахмута.
- 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмута.
- Через передислокацію росіян на Мелітопольський напрямок їхня оборона на Донеччині послабилась, заявила британська розвідка.
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