Росіяни ніколи не вийдуть на адміністративні кордони Донецької області, - військовий експерт Світан
Військовий експерт Роман Світан переконаний, що російська армія не зможе захопити всю територію Донецької області
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Вийти на адміністративні кордони Донецької області в росіян вийде точно не в цьому тисячолітті. Вони втратили цю можливість минулого року. Якби вони не почали повномасштабне вторгнення, то, можливо, тими силами, які вони мали, змогли б захопити всю територію Донецької області. Проте така можливість для них втрачена назавжди", - пояснив Світан
Експерт вважає, що в російській армії спостерігається нестача сил та засобів для великого наступу.
"Ті сили, які росіяни мають, вони можуть застосувати для відштовхування наших підрозділів з перших ліній оборони. Проте більше цього. Оскільки недостатня кількість сил та ресурсів не дає можливості організувати масштабний наступ російської армії", - наголосив він.
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