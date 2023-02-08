Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Вийти на адміністративні кордони Донецької області в росіян вийде точно не в цьому тисячолітті. Вони втратили цю можливість минулого року. Якби вони не почали повномасштабне вторгнення, то, можливо, тими силами, які вони мали, змогли б захопити всю територію Донецької області. Проте така можливість для них втрачена назавжди", - пояснив Світан

Експерт вважає, що в російській армії спостерігається нестача сил та засобів для великого наступу.

"Ті сили, які росіяни мають, вони можуть застосувати для відштовхування наших підрозділів з перших ліній оборони. Проте більше цього. Оскільки недостатня кількість сил та ресурсів не дає можливості організувати масштабний наступ російської армії", - наголосив він.