Росіяни обіцяють окупованому селищу на Харківщині "входження" до "ЛНР", - місцева рада
Окупанти хочуть приєднати селище Борова Харківської області до псевдоутворення "ЛНР"
Про це йдеться у повідомленні Борівської селищної ради у Facebook.
Територія Борівської громади залишається повністю окупованою. Мешканці залишаються без зв’язку. Окупанти почали селитися в покинуті будинки та квартири.
У селищі росіяни призначили комендантом начальника військової комендатури Новосибірського округу РФ Сергія Роздорожного."Окупаційна влада повідомляє людям, що Борівщина має стати частиною так званої ЛНР, а також обіцяє відновити зв’язок і транспортне сполучення з Куп’янськом", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що на території Борівської громади встановлені ворожі блок-пости, повністю контролюється пересування місцевих жителів.
"В’їзд на територію громади і виїзд за її межі наразі неможливий", - заявили у селищній раді.
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