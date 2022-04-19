Росіяни обіцяють окупованому селищу на Харківщині "входження" до "ЛНР", - місцева рада

Про це йдеться у повідомленні Борівської селищної ради у Facebook.



Територія Борівської громади залишається повністю окупованою. Мешканці залишаються без зв’язку. Окупанти почали селитися в покинуті будинки та квартири.

У селищі росіяни призначили комендантом начальника військової комендатури Новосибірського округу РФ Сергія Роздорожного.

"Окупаційна влада повідомляє людям, що Борівщина має стати частиною так званої ЛНР, а також обіцяє відновити зв’язок і транспортне сполучення з Куп’янськом", - йдеться у повідомленні.Там додали, що на території Борівської громади встановлені ворожі блок-пости, повністю контролюється пересування місцевих жителів."В’їзд на територію громади і виїзд за її межі наразі неможливий", - заявили у селищній раді.