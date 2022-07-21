Росіяни обстрілами вивели з ладу 87 машин швидкої допомоги, - Ляшко
Внаслідок обстрілів росіянами медичної інфраструктури України 87 машин швидкої допомоги вийшли з ладу
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ворог прицільно нищить медичну інфрастуктуру, у тому числі і машини екстренної медичної допомоги. Наразі окупанти обстрілами вивели з ладу 87 "швидких", - сказав Ляшко.
Мінстр також закликав долучатися до благодійного збору коштів на автомобілі швидкої допомоги через United24, ініційованого Оленою Зеленською.
"У межах саміту перших леді та джентльменів буде проведено збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. ... Долучайтеся до збору! Незначної допомоги не буває!" - наголосив Ляшкою.
Долучитися до збору коштів на автомобілі швидкої допомоги можна за посиланням.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 37.06Продаж 38.53
- Актуальне
- Важливе