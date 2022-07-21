Росіяни обстрілами вивели з ладу 87 машин швидкої допомоги, - Ляшко

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ворог прицільно нищить медичну інфрастуктуру, у тому числі і машини екстренної медичної допомоги. Наразі окупанти обстрілами вивели з ладу 87 "швидких", - сказав Ляшко.

Мінстр також закликав долучатися до благодійного збору коштів на автомобілі швидкої допомоги через United24, ініційованого Оленою Зеленською.

"У межах саміту перших леді та джентльменів буде проведено збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. ... Долучайтеся до збору! Незначної допомоги не буває!" - наголосив Ляшкою.

Долучитися до збору коштів на автомобілі швидкої допомоги можна за посиланням.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb