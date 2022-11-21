Росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині із мінометів, "градів", артилерії і стрілецької зброї
Протягом дня 21 листопада ворожі війська обстріляли Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади
Про це розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Середино-Будська громада: близько 11:30 російські військові випустили 10 мін по прикордонному селу. Пошкоджень зазнав будинок культури та приватна оселя місцевих мешканців.
А після 13:00 ще був один прильот із міномета по іншому селу. В обох випадках люди не постраждали.
По Зноб-Новгородській громаді окупанти стріляли з артилерії. Було 10 прильотів. Без руйнувань.
Своєю чергою Хотінську громаду ворог обстріляв одразу із кількох видів зброї. 20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із "градів" розірвалися біля будинків мирних мешканців. Пошкоджені 5 осель та газогін.
Глухівська громада зазнала обстрілу зі стрілецької зброї (3 автоматні черги). Без наслідків.
- У п'ятницю, 18 листопада, окупанти впродовж години випустили по Сумській області щонайменше 33 снаряди зі ствольної артилерії.
- За 20 листопада зафіксовано понад 50 вибухів на території Сумської області.
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