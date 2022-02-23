Росіяни обстріляли дитсадок в Зеленопіллі на Донеччині, в Миколаївці від розриву снаряду поранено мирну жительку

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.



"У селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву снаряду поранено жінку. Анкетні дані постраждалої встановлюються", - повідомляють у пресслужбі.











Село Зеленопілля Бахмутської громади також потрапило під обстріл. Воно знаходиться за 5 км від лінії розмежування. Зараз там знаходяться поліцейські, які документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям.



"Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями (дитсадка, - ред.), забрали батьки. Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.











"Стрільнуло, і я чую, що летить над головою. Саме в нашому напрямку. Я одразу впала на городі, і чую далі розриви в селищі. Буквально 2 секунди снаряд летів. 20 хв по розкладу - це стандартний час, коли нас обстрілюють", - каже місцева жителька на відео.









За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



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