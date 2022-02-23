Росіяни обстріляли дитсадок в Зеленопіллі на Донеччині, в Миколаївці від розриву снаряду поранено мирну жительку
У середу, 23 лютого, російські окупаційні війська обстріляли дитячий садок в Зеленопіллі на Донеччині, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок отримала поранення мирна жителька
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"У селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву снаряду поранено жінку. Анкетні дані постраждалої встановлюються", - повідомляють у пресслужбі.
Село Зеленопілля Бахмутської громади також потрапило під обстріл. Воно знаходиться за 5 км від лінії розмежування. Зараз там знаходяться поліцейські, які документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям.
"Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями (дитсадка, - ред.), забрали батьки. Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.
"Стрільнуло, і я чую, що летить над головою. Саме в нашому напрямку. Я одразу впала на городі, і чую далі розриви в селищі. Буквально 2 секунди снаряд летів. 20 хв по розкладу - це стандартний час, коли нас обстрілюють", - каже місцева жителька на відео.
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