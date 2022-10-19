Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

У Криворізькому районі росіяни вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі, спричинивши серйозні руйнування. Електрика зникла в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській і Софіївській громадах, одному з районів Кривого Рогу. Також знеструмлено насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах є перебої з водою. Тривають відновлювальні роботи.

У Кривому Розі окупанти понівечили двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Нікопольський район росіяни всю ніч обстрілювали з "градів", "ураганів" і важкої артилерії. По Марганецькій і Червоногригорівській громаді випустили до 60 снарядів. Люди не постраждали, проте окупани пошкодили житлові будинки.

В інших районах Дніпропетровщини всю ніч були повітряні тривоги, але минулося без обстрілів. Станом на 7:38 ситуація теж спокійна.

19 жовтня росіяни обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, унаслідок чого мікрорайон Інгулець залишився без електроенергії.

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