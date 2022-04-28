Росіяни обстріляли Харків і область, є загиблі та поранені, - Синєгубов
У четвер, 28 квітня російські війська обстріляли Харківський район та Харків, внаслідок чого є загиблі та пораненні серед цивільного населення, також постраждала цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"У Харківському районі росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях. Унаслідок ударів в одному з населених пунктів району стався обвал будівлі. За попередніми даними, в людей, яких урятували з-під завалів, – ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає", – йдеться в повідомленні.
Наразі відомо, що у Харківському районі четверо людей постраждали, один загиблий. Інформація ще уточнюється. Зараз на місці працюють співробітники екстреної медичної допомоги та рятувальники.
Крім того, після полудня росіяни обстріляли один зі східних районів Харкова, внаслідок чого одна людина загинула, дві постраждали.
Синєгубов укотре закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- У середу, 27 квітня, російські загарбники продовжили обстрілювати Харківщину із артилерії, мінометів і реактивної системи залпового вогню. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, 3 мирних мешканців отримали поранення, з них 2 – у важкому стані.
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