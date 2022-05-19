Росіяни обстріляли Харківщину: семеро людей отримали поранення
На Харківщині 18-19 травня внаслідок російських обстрілів поранено сімох цивільних, пошкоджено будинки й котельню інституту
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
О 4:00 19 травня окупанти обстріляли Київський район Харкова та влучили в котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Також росіяни відкрили вогонь по Циркунах і пошкодили два приватні домоволодіння.
"Вночі госпіталізували 63-річну жінку, яка поранена внаслідок обстрілу у Лозівському районі. Протягом доби окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку - 3 цивільних постраждали. Вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки - 3 постраждалих", - наголосив очільник ОВА.
На Харкіщині тривають інтенсивні бої. Окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та провести контратаки. Українські військові завдають ворогу серйозних втрат. На Ізюмському напрямку росіяни за підтримки артилерії наступали в районі Великої Комишувахи. На окремих ділянках вони зазнали значних втрат і були вимушені відступити.
- 18 травня ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині.
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