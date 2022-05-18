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ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині

18 травня, 2022 середа
19:09
війна з Росією Війна з Росією, Генштаб ЗСУ

Українські віськові звільнили село Дементіївка у Дергачівському районі Харківської області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 середи 18 травня.

"На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

У Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку ворог веде обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони української армії, а також вживає посилює наступальне угруповання. 

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі прикривають українсько-білоруський кордон.

"В збройних силах Республіки Білорусь до 21 травня триває другий етап перевірки бойової готовності. Відпрацьовуються питання форсування водних перешкод та перевірки чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Республіки Білорусь", - зазначили у Генштабі.

На Сіверському напрямку ворожі підрозділи обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес у Чернігівській та Сумській областях відповідно.

"Ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування. За наявною інформацією, підрозділи збройних сил Російської Федерації, що дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів", - повідомляє Генштаб.

У прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей окупанти тримають у боєготовності підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил РФ.

На Слов'янському напрямку загарбники за підтримки артилерії вели бойові дії в районі Довгенького, успіху не мали, зазнали втрат. Крім того, на цьому напрямку противник підвищив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку росіяни обстрілювали позиції українських підрозділів уздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією.

На Лиманському напрямку загарбники намаються закріпитися на раніше зайнятих рубежах. Росіяни застосували авіацію для ударів по цивільних об'єктах у районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти намагалися провести штурм у районі населеного пункту Нижнє, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку загарбники наступають і намагаються покращити тактичне положення.  У районі населеного пункту Катеринівка вели штурмові дії, успіху не мали.

На Авдіївському напрямку росіяни наступали в районі населеного пункту Новоселівка, зазнали втрат, відступили. Російські спроби штурму поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.

На Курахівському напрямку противник наступав у районі населеного пункту Побєда, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об'єктів інфраструктури і житлових будинків в районах населених пунктів Новоандріївка, Кам'янське, Оріхів, Ольгівське і Полтавка.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали населені пункти Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка, продовжували інженернеобладнання позицій і запускали дрон Орлан-10 для коригування вогню артилерії.

"За наявною інформацію, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога - повернення мобілізованих додому", - додали в Генштабі.

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Харківська область
обстріли
Генштаб ЗСУ
звільнені території
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