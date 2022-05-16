Батальйон тероборони Харкова вийшов на ділянку державного кордону з РФ
У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони Харкова вийшов до ділянки державного кордону з РФ
Про це повідомила преслужба Міністерства оборони у Facebook.
"227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону", - йдеться у дописі.
На відео ТрО доповідає про вихід на кордон президенту.
"Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут. Ми на кордоні", - сказав один із військових.
Він називає датою зйомки 15 квітня, а не травня. Ймовірно, це помилка.
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