Батальйон тероборони Харкова вийшов на ділянку державного кордону з РФ

Про це повідомила преслужба Міністерства оборони у Facebook.

"227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону", - йдеться у дописі.

На відео ТрО доповідає про вихід на кордон президенту.

"Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут. Ми на кордоні", - сказав один із військових.

Він називає датою зйомки 15 квітня, а не травня. Ймовірно, це помилка.