Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Росіяни продовжили обстрілювати Харків і Харківщину з артилерії й реактивних систем залпового вогню.

"Вдень та вночі окупанти обстрілювали Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, пошкоджені житлові будинки, адмінприміщення та приватні домоволодіння, супермаркет, інші нежитлові приміщення. Загалом по м. Харків протягом доби 1 людина загинула, 6 отримали поранення", - наголосив Олег Синєгубов.

У Леб'яжому загорілося приватне домоволодіння внаслідок російського обстрілу. У Коробочкиному сталися пожежі в приватних будинках, від чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення. У Печенігах російським обстрілом убило цивільного, ще двох поранено.

6 червня з окупованих територій Харківської області волонтерам удалося евакуювати 1400 громадян.

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