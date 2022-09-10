Росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова: одна людина загинула, ще дві постраждали
У Харкові о 18:30 10 вересня росіяни обстріляли Холодногірський район. Одна людина загинула, дві постраждали, пошкоджено будинки
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
За його словами, росіяни відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню. Олег Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях і не нехтувати сигнали повітряної тривоги.
Пізніше очільник ОВА написав у телеграмі про постраждалих і одну загиблу людину.
"За останніми даними, 1 людина загинула, 2 - отримали поранення. На місці працюють екстрені служби", - зазначив він.
Мер міста Ігор Терехов розповів у телеграмі, що відомо про два ворожі прильоти: за попередньою інформацією, одне влучання було в будинок, інше - в адміністративно-виробниче приміщення.
"Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа", - додав мер.
О 19:26 Ігор Терехов поідомив у телеграмі, що обстріл триває і є ще один приліт у приватний будинок, унаслідок якого спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих наразі нема.
- У ніч на 10 вересня росіяйські загарбники завдавали ударів по Харківському району Харківської області. Унаслідок обстрілів загинула жінка, були пошкоджені будинки та господарські приміщення.
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