Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

За його словами, росіяни відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню. Олег Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях і не нехтувати сигнали повітряної тривоги.

Пізніше очільник ОВА написав у телеграмі про постраждалих і одну загиблу людину.

"За останніми даними, 1 людина загинула, 2 - отримали поранення. На місці працюють екстрені служби", - зазначив він.

Мер міста Ігор Терехов розповів у телеграмі, що відомо про два ворожі прильоти: за попередньою інформацією, одне влучання було в будинок, інше - в адміністративно-виробниче приміщення.

"Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа", - додав мер.

О 19:26 Ігор Терехов поідомив у телеграмі, що обстріл триває і є ще один приліт у приватний будинок, унаслідок якого спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих наразі нема.

У ніч на 10 вересня росіяйські загарбники завдавали ударів по Харківському району Харківської області. Унаслідок обстрілів загинула жінка, були пошкоджені будинки та господарські приміщення.

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