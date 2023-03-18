Про це повідомили в telegram-каналі начальника Донецької обласної військової адміністрації.

"Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок", - йдеться у дописі.