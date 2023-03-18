Росіяни обстріляли Краматорськ: щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено
Російська армія у суботу, 18 березня, обстріляла Краматорськ: щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено
Про це повідомили в telegram-каналі начальника Донецької обласної військової адміністрації.
"Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок", - йдеться у дописі.
- У суботу, 18 березня, російська армія завдала удару по Костянтинівці Донецької області, унаслідок чого постраждали шестеро людей, також пошкоджено будинки й торговельний центр.
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