Росіяни обстріляли криголам "Капітан Белоусов" у порту Маріуполя: вбито людину, ще кількох поранено
У торговельному порту Маріуполя окупанти обстріляли криголам "Капітан Белоусов" із цивільним екіпажем, убивши одну людину та поранивши ще кількох
Про це повідомив полк "Азов".
"Сьогодні вночі російські окупаційні війська у Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам "Капітан Белоусов", на якому знаходився цивільний екіпаж", - зазначили військові.
Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень.
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