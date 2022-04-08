Росіяни обстріляли криголам "Капітан Белоусов" у порту Маріуполя: вбито людину, ще кількох поранено

Про це повідомив полк "Азов".



"Сьогодні вночі російські окупаційні війська у Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам "Капітан Белоусов", на якому знаходився цивільний екіпаж", - зазначили військові.



Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень.

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