Росіяни обстріляли містечко на Сумщині: поранено жінку

Про це повідомила прокуратура Сумщини.

"За даними слідства, 4 вересня 2023 року близько 8 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури м. Дружба Шосткинського району. 47-річна місцева жителька дістала поранення, перебуваючи на території власного домогосподарства", - йдеться у повідомленні.

Також унаслідок обстрілу було пошкоджено сім приватних будинків.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).