Росіяни обстріляли містечко на Сумщині: поранено жінку
Окупанти з території Росії здійснили артилерійський обстріл містечка Дружба Сумської області, внаслідок чого дістала поранення цивільна жінка
Про це повідомила прокуратура Сумщини.
"За даними слідства, 4 вересня 2023 року близько 8 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури м. Дружба Шосткинського району. 47-річна місцева жителька дістала поранення, перебуваючи на території власного домогосподарства", - йдеться у повідомленні.
Також унаслідок обстрілу було пошкоджено сім приватних будинків.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- За минулу добу, згідно з даними ОВА, окупанти здійснили 20 обстрілів прикордонних громад Сумської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.33 Купівля 37.33Продаж 38.06
- EUR Купівля 40.46Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе