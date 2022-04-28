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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни обстріляли населені пункти Чернігівщини, - ОК "Північ"

Росіяни обстріляли населені пункти Чернігівщини, - ОК "Північ"

28 квітня, 2022 четвер
21:40
війна з Росією Біла Церква. Обстріли

Ворог продовжує обстріли Чернігівського напрямку з боку Російської Федерації

Про це повідомляє оперативне командування "Північ"

"Сьогодні, 28 квітня, близько 19:00 був здійснений обстріл в бік населеного пункту Сеньківка Чернігівської області з міномету (12 "приходів") та АСГу (10 "приходів")", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто не постраждав.

Також, за даними Державної прикордонної служби України, протягом дня з боку Росії по прикордонним населеним пунктам Чернігівщини було здійснено ще два обстріли з міномету та гранатомету.

"Закликаємо всіх місцевих жителів бути свідомими та не переміщуватися в прикордонній зоні, лісах та лісосмугах регіону і не наражатися на небезпеку! Не забувайте: війна не завершена", - пишуть військові.

  • Нагадаємо, крилаті ракети російських окупантів вдарили по Фастову на Київщині

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Чернігівська область
Чернігівщина
окупанти
обстріли
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