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Росіяни обстріляли Нікопольщину, пошкоджено 20 будинків, є постраждалий

20 листопада, 2022 неділя
08:12
війна з Росією

Вночі 20 листопада росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ, було випущено щонайменше 40 снарядів. Пошкоджено 20 будинків, постраждав 59-річний чоловік

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі

Повідомляється, що обстрілів зазнали чотири громади - Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Нікопольська.

Резніченко розповів, що за ніч по житлових кварталах Нікополя було випущено щонайменше 40 снарядів. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік 59 років, наразі він знаходиться на лікуванні вдома. 

Голова ОВА повідомив, що пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Також, обстріл спричинив три пожежі, зайнялися квартира, машина та гараж, вогонь рятувальники ліквідували. 

Резніченко відзначив, що у решті громад побиті приватні будинки та господарські споруди, проте обійшлося без постраждалих.

  • Вночі 19 листопада окупанти гатили по трьох громадах Нікопольщини, населені пункти обстріляли більш як 60 разів з "градів" та важкої артилерії.

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Новини
Дніпропетровщина
Нікополь
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