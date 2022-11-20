Росіяни обстріляли Нікопольщину, пошкоджено 20 будинків, є постраждалий

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Повідомляється, що обстрілів зазнали чотири громади - Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Нікопольська.

Резніченко розповів, що за ніч по житлових кварталах Нікополя було випущено щонайменше 40 снарядів. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік 59 років, наразі він знаходиться на лікуванні вдома.

Голова ОВА повідомив, що пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Також, обстріл спричинив три пожежі, зайнялися квартира, машина та гараж, вогонь рятувальники ліквідували.

Резніченко відзначив, що у решті громад побиті приватні будинки та господарські споруди, проте обійшлося без постраждалих.

Вночі 19 листопада окупанти гатили по трьох громадах Нікопольщини, населені пункти обстріляли більш як 60 разів з "градів" та важкої артилерії.

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