Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм.

У ніч з 18 на 19 листопада окупанти гатили по трьох громадах Нікопольського району: Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.

Інформується, що війська РФ обстріляли міста та села з "градів" та важкої артилерії понад 60 снарядами. Попередньо, постраждалих немає.

Голова ОВА пише, що внаслідок ворожих дій пошкоджено приватні оселі, господарські споруди та автомобіль.

"В інших районах ніч з тривогою, та без ударів. І на цю хвилину спокійно", - додає Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що про хроніку бойових дій від Генерального штабу ЗСУ за 18 листопада можна прочитати в матеріалі Еспресо за посиланням.

У п'ятницю, 18 листопада Росія обстріляла з РСЗВ і танків Чорнобаївку, річковий порт і житлові квартали Херсона.

Ввечері п'ятниці окупанти завдавали удару по Запоріжжю:пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

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