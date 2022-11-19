Війська РФ скерували понад 60 снарядів по Нікопольщині: під вогнем цивільна інфраструктура
Вночі 19 листопада окупанти гатили по трьох громадах Нікопольщини, населені пункти обстріляли більш як 60 разів з "градів" та важкої артилерії
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм.
У ніч з 18 на 19 листопада окупанти гатили по трьох громадах Нікопольського району: Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.
Інформується, що війська РФ обстріляли міста та села з "градів" та важкої артилерії понад 60 снарядами. Попередньо, постраждалих немає.
Голова ОВА пише, що внаслідок ворожих дій пошкоджено приватні оселі, господарські споруди та автомобіль.
"В інших районах ніч з тривогою, та без ударів. І на цю хвилину спокійно", - додає Валентин Резніченко.
- Нагадаємо, що про хроніку бойових дій від Генерального штабу ЗСУ за 18 листопада можна прочитати в матеріалі Еспресо за посиланням.
- У п'ятницю, 18 листопада Росія обстріляла з РСЗВ і танків Чорнобаївку, річковий порт і житлові квартали Херсона.
- Ввечері п'ятниці окупанти завдавали удару по Запоріжжю:пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.
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