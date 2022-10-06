Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Уночі росіяни з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії п'ять разів обстріляли Нікопольську, Марганецьку й Мирівську громади Нікопольського району. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Нікополі загорілась оселя, вогонь загасили. Також окупанти пошкодили 10 приватних будинків, підприємство та лінії електропередачі.

У Мирівській громаді постраждало кілька приватних будинків та господарських споруд.

У Марганецькій обстежують територію й уточнюють масштаби руйнувань.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів, станом на 07:50 обстановка теж спокійна.

У ніч на 5 жовтня в Нікопольському районі окупанти обстріляли будинки, ліцеї, церкву, бази відпочинку, магазин, електролінії й газопровід.

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