Росіяни обстріляли Очаків, є поранений
У вівторок, 21 лютого, росіяни обстріляли Очаків на Миколаївщині, внаслідок чого поранено одного місцевого жителя
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
"Близько 12.00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу", - йдеться у повідомленні.
У ОК "Південь" зазначили, що окупанти обстрілювали портову інфраструктуру, масштаби руйнувань наразі уточнюються.
- Удень 21 лютого російські війська завдали близько 20 ударів по території міста Херсон. Відомо про шістьох загиблих місцевих жителів і 12 поранених.
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